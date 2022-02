ROM (dpa-AFX) - Italiens Regierungschef Mario Draghi hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. "Er ist ungerechtfertigt und unentschuldbar", sagte der 74-Jährige am Donnerstagmorgen in Rom laut einer Mitteilung. Italien stehe den Institutionen und dem Volk der Ukraine in diesem dramatischen Moment nahe. "Wir arbeiten mit den europäischen Verbündeten und der Nato daran, unverzüglich in Einheit und mit Entschlossenheit zu antworten", so der frühere Chef der Europäischen Zentralbank. Auch Italiens Außenminister Luigi Di Maio verurteilte den russischen Angriff am Donnerstagmorgen scharf. Er sei eine Verletzung des internationalen Rechts./jon/DP/mis