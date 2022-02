CANBERRA (dpa-AFX) - Die australische Regierung hat den russischen Angriff auf die Ukraine als "ungeheuerlich" verurteilt und Moskau zum sofortigen Truppenabzug aufgefordert. "Wir verurteilen die einseitigen feindlichen Aktionen in der Ukraine. Russland verstößt offen gegen internationales Recht und die UN-Charta", sagte Morrison am Donnerstag vor Journalisten. "Russland hat den Krieg gewählt."

Es handele sich um eine "brutale und nicht provozierte Invasion", betonte der Regierungschef. "Die Aufnahmen von Raketenangriffen und Luftangriffssirenen sowie die - noch unbestätigten - Berichte über Hunderte von Opfern sind angesichts der Ereignisse, die wir seit einiger Zeit beobachtet und vor denen wir gewarnt haben, leider nicht überraschend." Morrison kündigte an, dass die bereits verhängten finanziellen Sanktionen weiter ausgedehnt würden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag einen Einsatz des russischen Militärs in den Separatistenregionen Luhansk und Donezk befohlen. Am Montag hatte Putin trotz großen internationalen Protests die Unabhängigkeit der beiden Regionen in der Ostukraine anerkannt./cfn/DP/stk