Der Euro hat am Donnerstag mit Kursverlusten zum US-Dollar und zum Franken auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag mit Kursverlusten zum US-Dollar und zum Franken auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Auch der japanische Yen verzeichnet Zulauf. Der russische Rubel bricht gegenüber dem Dollar um mehr als sechs Prozent ein. Ein Euro kostete am Morgen 1,1243 Dollar, im Tief war der Euro am frühen Morgen auf 1,1209 Dollar gefallen. Das war etwa ein Cent weniger...

Den vollständigen Artikel lesen ...