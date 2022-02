DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 24-Feb-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 23 February 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.234 GBP1.030 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.202 GBP1.004 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.220044 GBP1.018188

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 732,976,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1489 1.216 XDUB 08:15:01 00057099037TRLO0 1088 1.216 XDUB 08:17:08 00057099148TRLO0 2470 1.216 XDUB 08:17:37 00057099158TRLO0 847 1.216 XDUB 08:17:37 00057099159TRLO0 975 1.216 XDUB 08:18:53 00057099190TRLO0 780 1.216 XDUB 08:19:18 00057099200TRLO0 824 1.216 XDUB 08:19:21 00057099201TRLO0 172 1.216 XDUB 08:19:31 00057099207TRLO0 1118 1.216 XDUB 08:24:47 00057099547TRLO0 279 1.216 XDUB 08:24:51 00057099555TRLO0 1898 1.216 XDUB 08:25:39 00057099592TRLO0 3672 1.210 XDUB 08:36:40 00057100028TRLO0 2259 1.212 XDUB 08:40:40 00057100117TRLO0 1071 1.212 XDUB 08:41:44 00057100169TRLO0 566 1.212 XDUB 08:41:44 00057100170TRLO0 1167 1.212 XDUB 08:43:22 00057100238TRLO0 1800 1.218 XDUB 08:50:52 00057100437TRLO0 1086 1.216 XDUB 09:07:11 00057101158TRLO0 1060 1.216 XDUB 09:09:35 00057101248TRLO0 1222 1.216 XDUB 09:12:05 00057101307TRLO0 466 1.216 XDUB 09:15:02 00057101427TRLO0 1077 1.216 XDUB 09:17:08 00057101522TRLO0 1062 1.216 XDUB 09:19:40 00057101571TRLO0 1116 1.216 XDUB 09:21:49 00057101668TRLO0 138 1.216 XDUB 09:22:33 00057101696TRLO0 644 1.216 XDUB 09:22:33 00057101697TRLO0 3176 1.216 XDUB 09:22:43 00057101704TRLO0 3011 1.214 XDUB 09:24:41 00057101744TRLO0 931 1.214 XDUB 09:24:41 00057101745TRLO0 3717 1.210 XDUB 09:45:38 00057102506TRLO0 3937 1.208 XDUB 10:01:23 00057103338TRLO0 3913 1.206 XDUB 10:01:37 00057103357TRLO0 1224 1.204 XDUB 10:12:41 00057103921TRLO0 1078 1.204 XDUB 10:15:17 00057104135TRLO0 1179 1.204 XDUB 10:18:20 00057104285TRLO0 150 1.204 XDUB 10:21:53 00057104488TRLO0 1128 1.204 XDUB 10:21:53 00057104489TRLO0 2358 1.204 XDUB 10:29:56 00057104829TRLO0 781 1.202 XDUB 10:41:42 00057105414TRLO0 912 1.202 XDUB 10:43:56 00057105465TRLO0 1119 1.202 XDUB 10:46:23 00057105590TRLO0 783 1.202 XDUB 10:48:56 00057105722TRLO0 501 1.202 XDUB 10:48:59 00057105724TRLO0 389 1.202 XDUB 10:55:14 00057106050TRLO0 781 1.202 XDUB 10:56:32 00057106100TRLO0 2839 1.202 XDUB 10:57:37 00057106129TRLO0 690 1.202 XDUB 11:03:01 00057106335TRLO0 1050 1.202 XDUB 11:06:56 00057106525TRLO0 1247 1.202 XDUB 11:14:38 00057106893TRLO0 824 1.202 XDUB 11:20:15 00057107066TRLO0 3301 1.216 XDUB 11:34:34 00057107750TRLO0 2383 1.218 XDUB 11:36:34 00057107799TRLO0 722 1.218 XDUB 11:36:34 00057107800TRLO0 348 1.218 XDUB 11:36:34 00057107801TRLO0 366 1.218 XDUB 11:54:35 00057108365TRLO0 1124 1.218 XDUB 11:59:56 00057108495TRLO0 1132 1.218 XDUB 12:04:38 00057108595TRLO0 111 1.218 XDUB 12:08:47 00057108698TRLO0 932 1.218 XDUB 12:08:47 00057108699TRLO0 3395 1.218 XDUB 12:08:47 00057108700TRLO0 20 1.218 XDUB 12:08:47 00057108701TRLO0 3987 1.218 XDUB 12:08:47 00057108702TRLO0 236 1.218 XDUB 12:12:08 00057108812TRLO0 1139 1.218 XDUB 12:15:17 00057108864TRLO0 2047 1.218 XDUB 12:15:17 00057108865TRLO0 259 1.218 XDUB 12:18:44 00057108973TRLO0 2074 1.218 XDUB 12:20:20 00057109037TRLO0 1198 1.218 XDUB 12:21:53 00057109084TRLO0 17 1.218 XDUB 12:23:59 00057109183TRLO0 2546 1.222 XDUB 13:06:52 00057110312TRLO0 50 1.222 XDUB 13:06:52 00057110313TRLO0 1 1.224 XDUB 13:11:46 00057110506TRLO0 1278 1.224 XDUB 13:11:46 00057110507TRLO0 1982 1.224 XDUB 13:11:46 00057110508TRLO0 980 1.224 XDUB 13:11:46 00057110509TRLO0 1853 1.224 XDUB 13:11:46 00057110510TRLO0 1043 1.224 XDUB 13:11:46 00057110511TRLO0 3514 1.222 XDUB 13:11:46 00057110512TRLO0 3051 1.230 XDUB 13:50:39 00057111702TRLO0 62 1.230 XDUB 13:50:39 00057111703TRLO0 345 1.234 XDUB 13:53:42 00057111888TRLO0 738 1.234 XDUB 13:53:42 00057111889TRLO0 1966 1.234 XDUB 13:53:43 00057111890TRLO0 1446 1.234 XDUB 13:57:56 00057112176TRLO0 3335 1.232 XDUB 14:03:10 00057112454TRLO0 20 1.232 XDUB 14:03:10 00057112455TRLO0 163 1.232 XDUB 14:05:02 00057112616TRLO0 1069 1.232 XDUB 14:06:26 00057112758TRLO0 2598 1.232 XDUB 14:07:09 00057112801TRLO0 583 1.232 XDUB 14:07:09 00057112802TRLO0 1059 1.234 XDUB 14:07:27 00057112817TRLO0 1892 1.234 XDUB 14:07:27 00057112818TRLO0 17 1.234 XDUB 14:07:52 00057112847TRLO0 1169 1.234 XDUB 14:08:58 00057112879TRLO0 3195 1.234 XDUB 14:21:53 00057113468TRLO0 531 1.234 XDUB 14:22:02 00057113475TRLO0 3912 1.234 XDUB 14:22:02 00057113476TRLO0 3542 1.232 XDUB 14:36:20 00057114357TRLO0 950 1.232 XDUB 14:38:38 00057114572TRLO0 1159 1.232 XDUB 14:40:05 00057114630TRLO0 1199 1.232 XDUB 14:41:38 00057114706TRLO0 617 1.232 XDUB 14:41:50 00057114712TRLO0 3845 1.232 XDUB 14:42:04 00057114719TRLO0 5 1.230 XDUB 14:50:14 00057115208TRLO0 3053 1.230 XDUB 14:50:20 00057115261TRLO0 439 1.230 XDUB 14:50:20 00057115262TRLO0 3414 1.222 XDUB 15:00:53 00057116152TRLO0 3861 1.230 XDUB 15:06:14 00057116812TRLO0 635 1.230 XDUB 15:07:29 00057117012TRLO0 1015 1.230 XDUB 15:07:29 00057117013TRLO0 2000 1.230 XDUB 15:07:29 00057117014TRLO0 420 1.230 XDUB 15:07:53 00057117086TRLO0 1002 1.224 XDUB 15:21:27 00057118782TRLO0 2619 1.224 XDUB 15:21:27 00057118783TRLO0 346 1.224 XDUB 15:21:27 00057118784TRLO0 582 1.222 XDUB 15:22:58 00057118894TRLO0 736 1.222 XDUB 15:22:58 00057118895TRLO0 177 1.222 XDUB 15:22:58 00057118897TRLO0 71 1.222 XDUB 15:22:58 00057118898TRLO0 2347 1.222 XDUB 15:23:54 00057118977TRLO0 348 1.220 XDUB 15:27:48 00057119493TRLO0 153 1.220 XDUB 15:28:10 00057119553TRLO0 3357 1.220 XDUB 15:29:58 00057119687TRLO0 184 1.220 XDUB 15:32:59 00057119915TRLO0 407 1.220 XDUB 15:33:20 00057119949TRLO0 87 1.220 XDUB 15:33:20 00057119950TRLO0 3090 1.220 XDUB 15:33:20 00057119951TRLO0 92 1.220 XDUB 15:33:26 00057119955TRLO0 704 1.220 XDUB 15:47:25 00057120886TRLO0 2242 1.220 XDUB 15:47:27 00057120887TRLO0 1092 1.218 XDUB 15:49:59 00057120991TRLO0 1751 1.218 XDUB 15:50:31 00057121030TRLO0 607 1.218 XDUB 15:52:02 00057121098TRLO0 2917 1.218 XDUB 15:55:31 00057121246TRLO0 277 1.218 XDUB 15:55:56 00057121293TRLO0 312 1.218 XDUB 15:57:26 00057121393TRLO0 3495 1.218 XDUB 15:59:00 00057121458TRLO0 387 1.224 XDUB 16:10:54 00057122273TRLO0 1564 1.226 XDUB 16:20:07 00057122911TRLO0 1018 1.226 XDUB 16:20:07 00057122912TRLO0 1050 1.226 XDUB 16:20:07 00057122913TRLO0 693 1.226 XDUB 16:20:07 00057122914TRLO0 1766 1.226 XDUB 16:20:07 00057122915TRLO0 859 1.226 XDUB 16:20:07 00057122916TRLO0 375 1.226 XDUB 16:20:07 00057122917TRLO0 93 1.226 XDUB 16:20:38 00057122960TRLO0 3793 1.228 XDUB 16:22:50 00057123158TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 250 101.60 XLON 08:20:01 00057099256TRLO0 438 101.60 XLON 08:20:01 00057099257TRLO0 912 101.60 XLON 08:20:01 00057099258TRLO0 1677 101.60 XLON 08:20:01 00057099259TRLO0 251 101.40 XLON 08:24:51 00057099552TRLO0 194 101.40 XLON 08:24:51 00057099553TRLO0 40 101.40 XLON 08:24:51 00057099554TRLO0 1643 101.40 XLON 08:25:39 00057099593TRLO0 857 101.40 XLON 08:25:39 00057099594TRLO0 3452 101.00 XLON 08:28:42 00057099707TRLO0 1765 101.00 XLON 08:36:01 00057100002TRLO0 372 101.00 XLON 08:36:11 00057100012TRLO0 207 101.00 XLON 08:36:11 00057100013TRLO0 34 101.00 XLON 08:36:11 00057100014TRLO0 35 101.00 XLON 08:36:11 00057100015TRLO0 112 101.00 XLON 08:36:12 00057100019TRLO0 57 101.00 XLON 08:36:12 00057100020TRLO0 143 101.00 XLON 08:36:12 00057100021TRLO0 204 101.00 XLON 08:36:12 00057100022TRLO0 204 101.00 XLON 08:36:40 00057100029TRLO0 3378 101.40 XLON 08:49:13 00057100396TRLO0 89 101.40 XLON 09:04:28 00057101005TRLO0 618 101.40 XLON 09:22:43 00057101705TRLO0 1024 101.40 XLON 09:22:43 00057101706TRLO0 196 101.40 XLON 09:22:43 00057101707TRLO0 1582 101.40 XLON 09:22:43 00057101708TRLO0 2983 101.40 XLON 09:24:41 00057101743TRLO0 1223 101.00 XLON 09:46:50 00057102532TRLO0 1671 101.00 XLON 09:46:50 00057102533TRLO0 260 101.00 XLON 09:46:50 00057102534TRLO0 1264 100.80 XLON 10:01:23 00057103339TRLO0 621 100.80 XLON 10:01:23 00057103340TRLO0 93 100.80 XLON 10:01:23 00057103341TRLO0 1014 100.80 XLON 10:01:23 00057103342TRLO0 3003 100.40 XLON 10:31:16 00057104902TRLO0 1464 100.60 XLON 10:31:16 00057104903TRLO0 2936 101.80 XLON 12:46:22 00057109836TRLO0 1208 101.80 XLON 12:46:22 00057109837TRLO0 795 102.20 XLON 13:25:02 00057110876TRLO0 2443 102.20 XLON 13:25:02 00057110877TRLO0 3530 102.60 XLON 14:05:02 00057112615TRLO0 1738 103.00 XLON 14:12:11 00057113033TRLO0 3750 103.00 XLON 14:12:51 00057113084TRLO0 1000 103.00 XLON 14:12:51 00057113085TRLO0 95 103.00 XLON 14:12:51 00057113086TRLO0 3573 102.60 XLON 14:44:02 00057114834TRLO0 916 102.60 XLON 14:51:41 00057115371TRLO0 1665 102.60 XLON 14:51:41 00057115372TRLO0 694 102.60 XLON 14:51:41 00057115373TRLO0 3265 102.40 XLON 15:07:53 00057117085TRLO0 226 102.20 XLON 15:26:05 00057119267TRLO0 1271 102.20 XLON 15:26:14 00057119282TRLO0 1467 102.20 XLON 15:27:02 00057119410TRLO0 865 101.80 XLON 15:31:50 00057119834TRLO0 2136 101.80 XLON 15:31:50 00057119835TRLO0 1677 102.00 XLON 15:55:31 00057121244TRLO0 1000 102.00 XLON 15:55:31 00057121245TRLO0 3038 102.40 XLON 16:12:21 00057122374TRLO0 2382 102.20 XLON 16:13:46 00057122476TRLO0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 144952 EQS News ID: 1287069 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1287069&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)