ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse (CS) hat Telefonica Deutschland auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone reduzierte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) sowie die Investitionen im kommenden Jahr, hob aber die Schätzung für den freien Barmittelzufluss (FCF) an. Die kurzfristige Geschäftsdynamik des Mobilfunkanbieters bleibe stark, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / 04:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1J5RX9

