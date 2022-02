Es ist Krieg in Europa. Seit heute Nacht greifen russische Truppen die Ukraine an. Kremlchef Wladimir "Putin hat gerade eine große Invasion der Ukraine gestartet. Friedliche ukrainische Städte werden attackiert. Das ist ein Angriffskrieg", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. An den Börsen herrscht Ausnahmezustand.15 Minuten nach Handelseröffnung notiert der XDAX bei rund 13.800 Punkten, das sind 800 Zähler weniger als bei Handelsschluss auf Xetra am Mittwochabend. Der deutsche Leitindex ...

