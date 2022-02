Lyon, France (ots/PRNewswire) -- Das französische Start-up OFF Global kündigt eine Lizenzvereinbarung für die Markteinführung von Laptops der Marke Nokia in 22 Ländern an- OFF Global wird das Design, die Herstellung, die Markteinführungsstrategie und den Vertrieb der neuen Laptop-Serie von Nokia unterstützen.- Das neue Nokia PureBook Pro präsentiert sich mit einem schlanken Design und kompromissloser LeistungOFF Global kündigt heute eine Lizenzvereinbarung mit Nokia für das Design und den Verkauf von Laptops an. Das neue französische Technologieunternehmen besitzt eine internationale. Exklusivlizenz für die Herstellung von Laptops der Marke Nokia.Um die Multimedia-Pressmitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/fr/9018851-off-global-obtient-un-accord-de-licence-pour-le-lancement-des-ordinateurs/OFF Global heute das Nokia PureBook Pro vor - das erste Notebook der Nokia PureBook-Serie, das unter der Marke Nokia konzipiert und entwickelt wurde. Mit einem Full-HD-Bildschirm, einem Intel i3-Prozessor der 12. Generation und einem schlanken Design ist das Nokia PureBook Pro ein Computer, der sowohl für Privatanwender als auch für professionelle Nutzer geeignet ist, die ein einfach zu bedienendes System suchen, ohne Kompromisse bei Leistung und Preis einzugehen.Als echtes Hybridsystem ist das Nokia PureBook Pro ein vielseitiges Notebook, das Arbeit, Alltag und Unterhaltung nahtlos miteinander verbindet und ein einfaches und reibungsloses Benutzererlebnis bietet. Es ist ab 699 € erhältlich.Contact:Agence Monet + AssociésPauline Bonnet - Margaux Fouré - Johann Welleroffglobal@monet-rp.com+ 33 (0) 1 45 63 12 43Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1752744/OFF_Global.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1752745/OFF_Global_Logo.jpgOriginal-Content von: OFF Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161610/5155015