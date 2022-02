Trotz massiver Unwetterschäden hat der Versicherer bereits wieder an die Ergebnisse von vor der Corona-Pandemie anknüpfen können.Winterthur - Die Axa Schweiz hat das letzte Jahr trotz hoher Unwetterschäden mit einem Gewinnsprung abgeschlossen. Positiv ins Gewicht fielen die deutlich tieferen Corona-Zahlungen in der Schadenversicherung sowie auch das günstige Börsenumfeld. Der Reingewinn kletterte um 37 Prozent auf 751 Millionen Franken, wie der Versicherer am Donnerstag mitteilte. Trotz massiver Unwetterschäden habe Axa...

Den vollständigen Artikel lesen ...