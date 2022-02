Der Goldpreis springt am frühen Donnerstagmorgen um rund 30 Dollar in die Höhe. Der Grund liegt auf der Hand: Anleger fliehen in die sicheren Häfen. Neben dem Goldpreis zieht auch der US-Dollar an. Russland macht ernst und attackiert die Ukraine. Ein Krieg, noch dazu mitten in Europa, schreckt die Anleger auf und sorgt für deutliche Zuflüsse bei den Edelmetallen.Es ist immer schwierig angesichts eines Kriegs und all des Leids, das damit verbunden ist, den Fokus auf die Finanzmärkte zu legen. Dennoch ...

