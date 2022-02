Auch wenn durch die Entwicklungen der vergangenen Tage ein Krieg in Europa immer näher rückte, daran geglaubt haben nur die wenigsten. Und auch wenn der russische Präsident Putin noch von einer Militäraktion statt eines Krieges spricht, die nun erreichte Eskalationsstufe in diesem Konflikt dürfte nicht nur viele unschuldige Menschenleben fordern, sondern auch Wirtschaft und Börse stark in Mitleidenschaft ziehen. Das Undenkbare ist passiert: Putin bombardiert auch den Westen der Ukraine bis zu dessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...