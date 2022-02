Der Kriegsbeginn in der Ukraine trifft die Moskauer Börse mit voller Wucht. Der RTS-Index verliert am Donnerstag zu Handelsbeginn mehr als 30 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sich der Leitindex damit bereits mehr als halbiert. Auf breiter Front geben die russischen Blue Chips wie Gazprom, Lukoil oder Sberbank ein Viertel bis ein Drittel ihres Wertes ab.Nach dem Einmarsch in der Ukraine dürften die Sanktionen Russland mit voller Wucht treffen. So will die EU den Zugang zum Finanzmarkt stoppen. Das ...

