+ KMU-Anleihen: paragon-CEO Frers "Denken an höheren Kupon" + Neue 5%-SUNfarming-Anleihe in der Zeichnung + INTERVIEW mit SUNfarming-Chef Martin Tauschke + reconcept begibt Windpark-Anleihe + IM BLICK: Ekosem-Agrar und Hylea + Photon Energy mit Rekordquartal + Ukraine-Krise & Steigende Zinsen + Emittenten-News

Ein möglicher militärischer Konflikt zwischen Russland und der Ukraine überschattet derzeit die weltpolitische Nachrichtenlage und somit auch die Entwicklung auf den Kapitalmärkten. Steigende Nervosität der Anleger und fallende Kurse sind in nahezu allen Marktsegmenten zu beobachten - so rauschte der DAX in den letzten Tagen deutlich unter ...

