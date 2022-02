Das Unternehmen plant, hochkarätige Talente aus aller Welt einzustellen

Actyv.ai, eine KI-basierte SaaS-Plattform für Unternehmen mit eingebettetem BNPL für den B2B-Bereich, hat in einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde 5 Millionen USD von der in Dubai ansässigen Investmentgesellschaft 1Digi Investment Management, dem Familienbetrieb von Raghunath Subramanian, dem globalen CEO von Actyv.ai, erhalten. Mit diesen zusätzlichen Mitteln plant Actyv.ai die Skalierung und globale Expansion.

Actyv.ai at NASDAQ (Photo: Business Wire)

"Wir haben Pionierarbeit im Bereich B2B-BNPL im geschlossenen Ökosystem geleistet und umfassen Unternehmen, KMUs und Finanzinstitutionen. Mit KI als Hauptakteur ermöglicht die Actyv.ai-Plattform ein schnelles und effizientes Onboarding, eine umfassende Zustandsbewertung und ein Scoring von KMUs. Als "Category Creators" wissen wir, dass eine enorme Chance besteht, die Lücken im Ökosystem der Lieferkette weltweit zu schließen", sagte Raghu.

Actyv.ai ist eine einfach anzupassende low-code/no-code SaaS-Plattform für Unternehmen. Sie wird von großen Unternehmen genutzt, um ihre Lieferketten zu transformieren und ihre Partner mit einer intuitiven Plattform und mit Finanzprodukten zu versorgen.

"Nachdem wir die Plattform geschaffen haben, die Finanzinstitute und Unternehmen zur Unterstützung von KMUs zusammenbringt, sind wir zuversichtlich, dass Actyv.ai das Potenzial hat, sich zu einem Durchbruch im B2B-Bereich zu entwickeln," fügte Raghu hinzu.

Actyv.ai löst komplexe geschäftliche und alltägliche Probleme für Unternehmen, indem bestehende IT-Systeme (unter Verwendung der Low-Code-No-Code-Workbench von Actyv.ai) und KMUs für den sofortigen Zugang zu Betriebskapital herangezogen werden, während den Banken qualifizierte KMU-Daten zur Verfügung gestellt werden, um innovative B2B-BNPL-Kreditprogramme zu gewähren.

"Vor diesem Hintergrund werden wir uns jetzt darauf konzentrieren, weltweit erstklassige Talente in den Bereichen F&E, Produktmanagement Entwicklung, Vertrieb Marketing/Business Development und Unternehmensentwicklung in Indien (mit mehreren Standorten), Singapur, London, Dubai und Osteuropa einzustellen." sagte Raghu.

Über Actyv.ai

Actyv.ai ist eine KI-basierte SaaS-Plattform für Unternehmen mit eingebettetem BNPL für den B2B-Bereich. Die Plattform wird von großen Unternehmen genutzt, um ihre Lieferketten zu transformieren und ihre Partner in der Lieferkette zu unterstützen. Unternehmen können über die Plattform nach Partnern suchen und sie digital beauftragen/einbinden. Während des Onboarding-Prozesses überprüft Actyv.ai die Dokumente des Partners auf Fehler und betrügerische Handlungen und analysiert dann die extrahierten Daten, um den "Financial Health Report" sowie den "Actyv Score" des Partners zu erstellen. Auf dieser Grundlage erhält der Partner Zugang zu einem in sich geschlossenen Bankkredit, den er als Betriebskapital nutzen kann BNPL für den B2B-Bereich.

https://actyv.ai/

Contacts:

Name: Ramkumar Thirumurthi

E-Mail: ramkumar.t@actyv.com

Telefon-Nr.: +91 98807 66001