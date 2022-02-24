BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 55 (50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 76 (80) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,30 (3,40) EUR - 'OVERWEIGHT'BOFA HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 125 (118) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT NAGARRO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 172 EURJEFFERIES SENKT GEA GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 43 (30) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 34,50 (42,30) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 49 (61) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 120 (145) EUR - 'OVERWEIGHT'QUIRIN STARTET BAUER MIT 'BUY' - ZIEL 13 EURUBS HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 114 (113) EUR - 'BUY'UBS SENKT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 44 (44,50) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 300 (350) EUR - 'EQUAL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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