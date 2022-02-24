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WKN: A2QL01 ISIN: NL00150001Q9 Ticker-Symbol: 8TI 
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FRESENIUS
FRESENIUS SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FRESENIUS SE & CO KGAA31,580-5,75 %
PUMA SE84,98-2,19 %
STELLANTIS NV16,448-3,21 %
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