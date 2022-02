Für die Analysten der Baader Bank sind die heute vorlgelegten vorläufigen Zahlen der FACC AG "m Einklang mit den Indikationen nach den Q3-Zahlen", wie sie in einer ersten Einschätzung betonen. Aufgrund einmaliger Belastungen in Höhe von 29,4 Mio. Euro im Zusammenhang mit einem verlorenen Rechtsstreit mit einem Lieferanten (Ad-hoc-Meldung am 9. November) entspreche das ausgewiesene EBIT mit -25,1 Mio. Euro den jüngsten Konsenserwartungen. Der Free Cashflow von 70,5 Mio. Euro für 2021 ist laut den Baader-Analysten "stark". FACC erwartet für 2022 ein Umsatzwachstum von ca. 10 Prozent und ein EBIT im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. "Dieser Ausblick ist optimistischer als die Angaben des Unternehmens im Herbst 2021 und spiegelt höhere ...

