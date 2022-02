Fast die Hälfte aller Online-Zahlungen werden mittlerweile mobil getätigt, wie aus dem "Swiss Payment Monitor" der ZHAW und der Universität St. Gallen hervorgeht.Zürich - Im Online-Handel wird immer öfters gleich auch mobil bezahlt. In der Schweiz wird jedoch für knapp einen Drittel der Bezahlungen beim Kauf von Waren oder Dienstleistungen - sowohl online als auch im Laden - immer noch Bargeld in die Finger genommen. Fast die Hälfte aller Online-Zahlungen werden mittlerweile mobil getätigt - also über ein Mobiltelefon, ein Tablet oder eine Smartwatch...

