Auch der Goldpreis erwachte bereits vor dem Krieg in der Ukraine aus dem Winterschlaf. Das gelbe Metall konnte in den vergangenen Handelstagen deutlich zulegen. Goldproduzenten wie Barrick Gold (WKN: 870450) und Newmont Mining (WKN: 853823) präsentieren sich mit starken Kursen. Geht es nach dem Strategen Chris Vermeulen, so steht der große Goldpreisanstieg aber erst noch bevor. Die Inflation ist in aller Munde. Die geopolitischen Spannungen haben ...

