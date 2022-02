Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine abgestimmte Reaktion des Westens angekündigt. "Wir alle sind heute fassungslos, aber wir sind nicht hilflos", sagte sie am Donnerstagmorgen in Berlin.



Man habe sich auf die Ereignisse vorbereitet. Das "volle Paket mit massivsten Sanktionen" gegen Russland werde man nun auf den Weg bringen. Baerbock machte allerdings deutlich, dass die Sanktionen auch Rückwirkungen für Deutschland haben würden. Es gebe aber keine andere Wahl.



"Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine bricht die russische Regierung vor den Augen der Welt mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung", so die Grünen-Politikerin. Russland allein habe diesen Weg gewählt. "Ich bin überzeugt, auch in Russland werden sich viele Menschen dafür schämen."

