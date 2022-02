RIDDLE&CODE, das führende europäische Unternehmen für Blockchain-Interface-Lösungen, gibt heute seine Kooperation mit dem Innovationszentrum CEVT bekannt. Die Zusammenarbeit basiert auf dem Blockchain-Technologie-Stack von RIDDLE&CODE und zielt darauf ab, Fahrzeuge in autonome Agenten zu verwandeln und so besser skalierbare Lösungen für die neue Ära der Mobilität zu ermöglichen.

Drive&Stake, eine dezentrale, skalierbare End-to-End-Lösung für den Aufbau von automatisierten Marktplätzen für Mobilitätsdaten, fördert den branchenweiten Datenaustausch und ermöglicht den Mitgliedern des Mobilitätsökosystems, durch Echtzeit-Datenanalysen umfassende Erkenntnisse zu gewinnen. Die Plattform unterstützt zahlreiche Anwendungsfälle, darunter Pay-as-you-drive, vernetztes Parken für Carsharing, subventionierte Mobilitätsmuster, nachhaltige EV-Batterien und Rückverfolgbarkeit entlang der der Lieferkette.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220224005035/de/

RIDDLE&CODE Car Wallet (Photo: Business Wire)

Im Rahmen des Drive&Stake-Projekts hat RIDDLE&CODE eine Technologie mit Verschlüsselungsmechanismus für Blockchain-gesicherte Fahrzeugidentitäten, Edge-Computing-Hardware-Car-Wallets zur Verwaltung dieser Identitäten sowie Tokenisierungsfunktionen entwickelt, die es Fahrzeugen ermöglichen, autonom an einer datengesteuerten Wirtschaft teilzunehmen.

"Mit Drive&Stake können die Kunden neue branchenübergreifende Edge-Lösungen entwickeln, neue Umsatzmodelle erschließen und die nächste Generation von Kundenerlebnissen transformieren", so Thomas Fuerstner, CTO und Gründer von RIDDLE&CODE. "Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie CEVT forcieren wir die schnelle Entwicklung und Bereitstellung neuer, datengesteuerter Mobilitätsdienste und -anwendungen. Ich freue mich auf die spannende nächste Phase unserer Entwicklung."

"CEVT ist überzeugt, dass die Zukunft der Mobilität zunehmend von der Fähigkeit des Fahrzeugs abhängen wird, mit der umgebenden Infrastruktur, Unternehmen und anderen Fahrzeugen zu kommunizieren", erklärte Peter Stavered, Leiter der Innovationsabteilung bei CEVT. Stavered weiter: "Dies erfordert eine skalierbare Lösung für Flotten, die auf Dezentralisierung setzen und bei denen Vertrauen und Integrität der Daten Schlüsselelemente sind. Um dies zu erreichen, hat CEVT in Partnerschaft mit RIDDLE&CODE einen gemeinsamen Proof-of-Concept (PoC) durchgeführt, bei dem die Car Wallet und die Drive&Stake-Plattform von RIDDLE&CODE zum Einsatz kamen."

Die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen bringt das Branchen-Know-how von RIDDLE&CODE und die umfassende Kompetenz sowie die hervorragende Position im Mobilitätsbereich von CEVT zusammen.

Über RIDDLE CODE

RIDDLE&CODE ist der führende europäische Anbieter von Blockchain-Interface-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt Hardware- und Software-Stacks, die die Sicherheit von Smart Cards mit Blockchain und dem Internet der Dinge (IoT) verbinden. Gemeinsam mit seinen namhaften Kunden und Partnern, zu denen Daimler Mobility, BMW, Wien Energie und die führende niederländische Kryptobörse LiteBit gehören, unterstützt RIDDLE&CODE neue Geschäftsmodelle für die Fintech-, Energie-, Mobilitäts- und Werkstoffbranche.

Weitere Informationen: www.riddleandcode.com

Über CEVT

CEVT ist ein Innovations- und Entwicklungszentrum für Zukunftstechnologien der Geely-Gruppe mit dem Ziel, an der Spitze zukünftiger Entwicklungen in der Mobilität zu stehen. Die gesamte Branche durchläuft derzeit einen Wandel mit neuen Denkansätzen für das Produkt Automobil. CEVT ist ein schnell wachsendes, schnelllebiges und aufregendes Unternehmen, in dem kein Tag wie der andere ist und die Herausforderungen von morgen schon heute auf unserem Tisch liegen. CEVT mit Sitz im schwedischen Göteborg beschäftigt rund 2000 Mitarbeiter und arbeitet derzeit an Projekten für die Automarken Volvo Cars, Geely Auto und Lynk Co. CEVT ist eine Tochtergesellschaft der Zhejiang Geely Holding Group. Weitere Informationen über CEVT erhalten Sie unter www.cevt.se

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220224005035/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Aysenur Yükselal Aji

aysenur@riddleandcode.com