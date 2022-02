Düsseldorf, Germany and Nürnberg, Germany (ots/PRNewswire) -Conversational AI kombiniert mit RPA: Partnerschaft führender deutscher KI-Spezialisten ermöglicht Unternehmen, Sprach- und Message-basiert Prozesse in allen Unternehmensbereichen zu automatisieren.Cognigy, führender Customer Service Automation-Anbieter, und der KI-Automatisierungsspezialist Roboyo haben eine Partnerschaft besiegelt. Der weltweit größte Anbieter von professionellen Dienstleistungen im Bereich der intelligenten Automatisierung wird seinen Kunden fortan Cognigy.AI als wesentlichen Baustein einer ganzheitliche Prozessautomatisierung anbieten. Cognigy.AI ermöglicht Sprach- und Message-basierte Interaktion auf Basis smarter Bots in allen Anwendungsbereichen. Dies in Verbindung mit Robotic Process Automation (RPA) ermöglicht die Realisierung von vollständig automatisierten Self Services im Kundenservice, in HR, der Verwaltung und anderen Bereichen. Dieser innovative Ansatz zur Prozessautomatisierung hilft Unternehmen, Services für Kunden und Mitarbeiter rund um die Uhr, in beliebig vielen Sprachen und zu einem Bruchteil der Kosten anzubieten.Wachstumschampions der deutschen Tech-BrancheCognigy und Roboyo zählen zu Deutschlands am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen und wurden kürzlich beim Deloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet. Beide sind global vertreten und zählen Hunderte führende Brands, Konzerne und viele der DAX 40 Unternehmen zu ihren Kunden. Sie wurden zudem von den Analysten von IDC positiv hervorgehoben: Roboyo wurde im Dezember 2021 als "IDC Innovator" ausgezeichnet; Cognigy wurde in der IDC MarketScape-Studie "Worldwide General-Purpose Conversational AI Platforms 2021 Vendor Assessment" (Dokument Nr.: US47354421, Oktober 2021) als "Leader" an vorderster Stelle im Conversational AI-Markt - und von Gartner® als "Leader" im Magic QuadrantTM für Enterprise Conversational AI Platforms eingestuft.Martin Kraft, Chief Growth Officer von Roboyo, erklärt: "Roboyo steht seit den Anfängen der intelligenten Automatisierung an der Spitze der Branche. Wir beobachten die Marktentwicklung genau und setzen nur auf wirklich herausragende Technologien für unsere Kunden. Die Cognigy Conversational AI Plattform ist State-of-the-Art. Sie besitzt alle Voraussetzungen und Enterprise-Funktionen, um Kunden- und Mitarbeiterkommunikation mit intelligenten Voice- und Chatbots in über 100 Sprachen sicher und skalierbar zu automatisieren. Mit Cognigy.AI und RPA bieten wir unsere Kunden wahrhaftig Next Level Automation.""Durch die Partnerschaft mit Roboyo bringen wir unsere weltweit führende KI-Technologie und die herausragenden KI-Services von Roboyo zusammen - beides made in Germany und Weltklasse. Mit Roboyo gewinnen wir einen weiteren starken Implementierungspartner, der unser Wachstum im DACH-Markt und international voranbringt. Kunden erhalten mit Cognigy.AI, und in Kombination mit dem RPA Know-how von Roboyo, einen enormen Wettbewerbsvorteil in der Automatisierung, in der Realisierung von Self Services und der Steigerung der Customer- und Employee Experience", ergänzt Sascha Poggemann, COO und Mitbegründer von Cognigy.Über CognigyCognigy ist ein weltweit führender Anbieter von Conversational AI zur Unterstützung der Automatisierung im Kundenservice. Mit der Low-Code-Plattform Cognigy.AI können Unternehmen ihre Contact Center für die Kunden- und Mitarbeiterkommunikation mit intelligenten Voice- und Chatbots automatisieren. Cognigy.AI sorgt mithilfe präziser, zuverlässiger Absichtserkennung, menschenähnlichen Dialogen und nahtloser Integration in Backend-Systeme für überzeugende Nutzererlebnisse und trägt maßgeblich zu einer Senkung der Supportkosten bei. Cognigy.AI ist in SaaS- und On-Premise-Umgebungen verfügbar und unterstützt Konversationen in jeder Sprache und über jeden Kanal einschließlich Telefon, Webchat, SMS und mobile Apps. Zum weltweiten Kundenportfolio von Cognigy gehören Daimler, Bosch, Henkel, Lufthansa, Salzburg AG und viele mehr. Erfahren Sie mehr unter cognigy.comÜber RoboyoRoboyo ist das weltweit größte professionelle Dienstleistungsunternehmen für intelligente Automatisierung, mit Niederlassungen in 18 Städten und 11 Ländern, verteilt auf 3 Kontinenten. Roboyo verfügt über die höchsten Partner-Akkreditierungen von UiPath und beschäftigt 4 der weltweit wertvollsten UiPath-Professionals als Mitarbeiter. Das Unternehmen zählt viele der Fortune 500 und 19 der 40 DAX Unternehmen zu seinen Kunden.Roboyo unterstützt seine Kunden bei der Operationalisierung des gesamten Spektrums KI-gestützter Automatisierungstechnologien und schafft so hybride menschlich-digitale Arbeitskräfte, die die Unternehmensleistung nicht nur schrittweise, sondern um ein Vielfaches steigern.Dieser ganzheitliche Ansatz der Prozessautomatisierung hilft Unternehmen, ihre Abläufe neu zu gestalten und Prozesse um ein Vielfaches schneller, zu einem Bruchteil der Kosten und ohne Fehler durchzuführen, was sowohl die Mitarbeiter- als auch die Kundenerfahrung deutlich verbessert.Dies hat Roboyo den Ruf eingebracht, Unternehmen erfolgreich in die Lage zu versetzen, sich an ein sich schnell veränderndes Betriebsumfeld anzupassen und eine Next Level Business Performance zu liefern. 