Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine lässt die Aktienmärkte crashen. Das Krisenmetall Gold macht jedoch seinem Namen alle Ehre: Es steigt auf den höchsten Stand seit 13 Monaten.

Wegen der russischen Invasion der Ukraine ist der Goldpreis heute zeitweise auf rund 1.950 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 13 Monaten.

"Der russische Einmarsch in die Ukraine versetzt die Märkte in Panik. Der Goldpreis steigt bis auf 1.948,77 USD je Unze. Das Krisenmetall ist damit so teuer wie seit Anfang 2021 nicht mehr. (…) Anleger werfen Aktien aus ihren Depots und fliehen in sichere Häfen", erklärte Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus.

Auch andere Edelmetalle gewannen deutlich hinzu. Palladium "legt bis auf 2.550 US-Dollar je Unze. So teuer war das Metall zuletzt im August 2021. Russland ist eines der wichtigsten Produzentenländer für das Metall", so Zumpfe.

Momentan steht der Goldpreis rund zwei Prozent im Plus. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostet derzeit 1.947 US-Dollar (Stand: 24.02.2022, 10:49 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008,XD0002747026