Der Fonds ist auf Direktinvestitionen in europäische Core-/Core+-Infrastrukturprojekte aus dem kleineren und mittleren Marktsegment ausgerichtet.Zürich - Das Core Infrastructure-Team von abrdn gibt dieser Tage das First Closing seines dritten Core/Core+Infrastrukturfonds, des Aberdeen Standard Core Infrastructure Fund III ("der Fonds"), bekannt. Der Fonds ist auf Direktinvestitionen in europäische Core-/Core+-Infrastrukturprojekte aus dem kleineren und mittleren Marktsegment ausgerichtet und baut auf dem Erfolg der Core Infrastructure...

