NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hennes & Mauritz (H&M) vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 schwedischen Kronen belassen. Es werde immer noch unterschätzt, wie stark der Textilkonzern von seiner Transformationsstrategie profitiere, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig bevorzugt die Expertin aber Konkurrent Inditex, der für die schwierigen Geschäftsbedingungen besser gewappnet scheine. Das erste Quartal der Schweden dürfte derweil durch Omikron-Variante des Delta-Virus mit schwächelnden Verkäufen belastet gewesen sein./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

