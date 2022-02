Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Sonntag bei einer Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung abgegeben. Dabei soll es um die aktuelle Lage im Russland-Ukraine-Konflikt gehen, teilte die FDP-Fraktion am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Zuvor hatte es bereits entsprechende Medienberichte gegeben. Der Konflikt war in der Nacht zum Donnerstag militärisch eskaliert, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte. Der Westen hatte im Anschluss massive Sanktionen gegen Moskau angekündigt. Noch am Donnerstag soll ein virtueller G7-Gipfel zum Konflikt stattfinden.



Am Abend wollen dann die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zu einem Krisengipfel zusammenkommen.

