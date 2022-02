Osnabrück (ots) -https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/energiepreise-verbraucherschuetzer-kritisieren-entlastungspaket-21186215Verbraucherzentrale: Entlastungspaket gleicht Preissteigerungen nicht ausEnergie-Experte fordert Moratorium für Energiesperren - Paket insgesamt "halbherzig"Osnabrück. Das Entlastungspaket der Bundesregierung zur Abmilderung der gestiegenen Energiekosten stößt auf Kritik des Verbraucherzentrale-Bundesverbands. Energie-Experte Thomas Engelke bezeichnete die Maßnahmen als "halbherzig". "Das Paket bringt natürlich schon Entlastungen, es ist aber insgesamt nur halbherzig, weil es die Preissteigerungen gerade für Menschen mit geringem Einkommen nicht annähernd ausgleicht", sagte Engelke der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Engelke kritisiert, dass insbesondere beim geplanten Wegfall der EEG-Umlage zum 1. Juli nicht festgeschrieben sei, dass die Entlastung in vollem Umfang an die Verbraucher zurückzugeben ist. "Das muss ganz klar gesetzlich festgeschrieben werden", fordert Engelke.Engelke kritisierte außerdem, dass der geplante Heizkostenzuschuss im Sommer sowie Einmalzahlungen an besonders Bedürftige insgesamt zu niedrig ausfallen. Da sie nicht sofort ausgezahlt werden, drohen zahlungsunfähigen Haushalten Energiesperren. "Wir fordern deshalb sofort ein Moratorium für Strom- und Gassperren, damit niemand im Dunkeln sitzen oder frieren muss", sagte der Energieexperte der NOZ.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5155319