Nicht nur in den Großstädten sind die Angebotspreise für Wohnungen stark gestiegen, sondern auch in den Mittelstädten haben sie zugelegt. Laut einer Auswertung von immowelt haben sich die Preise in allen 83 untersuchten Städten gegenüber dem Vorjahr erhöht, teilweise sogar um mindestens 20%. Nach den hohen Preissteigerungen in den großen Städten müssen Immobilienkäufer auch in den Mittelstädten für Wohnungen immer mehr zahlen. Dies zeigt ein aktueller Vorjahresvergleich des Immobilienportals immowelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...