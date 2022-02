Der französische Mischkonzern Bouygues S.A. (ISIN: FR0000120503) wird eine Dividende von 1,80 Euro je Aktie an die Investoren ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (1,70 Euro) wird die Dividende damit um knapp sechs Prozent angehoben. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 31,00 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,80 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 28. April 2022 statt. Auszahltag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...