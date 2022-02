Wladimir Putin hat es getan. Der russische Präsident hat Militäroperationen in der Ukraine angeordnet. Diverse Städte berichten von Explosionen. Die Auswirkungen an den Börsen sind dementsprechend drastisch. In Russland bricht der Leitindex zeitweise um rund 50 Prozent ein. In den USA gehen die Futures auf Talfahrt. In Deutschland gibt der DAX deutlich ab. Die Liste der Verlierer unter den Einzelwerten ist lang. Auf der anderen Seite zeigen sich jetzt schon erste Gewinner der Krise. Martin Weiß und Thomas Bergmann analysieren die aktuelle Marktlage. Wie es an den Börsen weitergeht und welche Werte momentan interessant sind, erfahren Sie in folgender Sendung.