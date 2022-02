Aixtron Aktie selbst heute, während die Märkte auf Tauchfahrt gehen, im Plus. Derzeit plus 3,57 % auf 16,38 EUR (11:00 Uhr) - was ist passiert, für eine derartige Performance. "Schuld" sind 59 % höhere Umsätze in 2021, zum Jahresende noch beschleunigt mit plus 67 % im Q4, dazu ein positiver Ausblick.Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6) schaffte es heute einen der wenigen positiven Punkte zu setzen. Nur die Gewinne stiegen noch schneller als die Umsätze, die 2021 um 59% auf 429,0 Mio EUR (2020: 269,2 Mio) zulegten. Positiv für 2022 stimmt, dass im vierten Quartal ein 10-Jahres Rekord bei den Auslieferungen ...

