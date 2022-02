Die Raiffeisen Analysten sehen die heute vorgelegten Uniqa-Zahlen als "positiv" an und den Ausblick als "vorsichtig". In einer Kurzmitteilung zu den Zahlen meinen sie: "Uniqa beendete das Jahr mit einem starken Q4-Vorsteuerergebnis von 84 Mio. Euro (GJ 21 EBT 382 Mio. Euro), insbesondere unter Berücksichtigung der (erwarteten) einmaligen Refinanzierungskosten, die wir auf ca. 65 Mio. Euro schätzen. Die Ergebnisse wurden jedoch durch realisierte und unrealisierte Gewinne aus dem Investmentportfolio (Portfolioumschichtungen, Immobilienverkäufe in Q4) gestützt, die zu Investmenterträgen in Höhe von 648 Mio. Euro (Q4: 230 Mio. Euro) führten, die über der Run-Rate der letzten Quartale lagen und die Hauptursache für den Gewinnanstieg waren ....

