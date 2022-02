2021 war ein Rekordjahr der Unternehmensgeschichte von Puma: Umsatz und EBIT kletterten auf das bisher höchste Niveau - und das trotz anhaltender Probleme in den Lieferketten und politischer Spannungen. Puma verzeichnete damit ein dynamischeres Wachstum als seine Konkurrenten Adidas und Nike.2021 steigerte Puma den Umsatz um 32 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro, währungsbereinigt war es ebenfalls ein Plus von 32 Prozent. Am besten liefen die Geschäfte in Nord- und Südamerika: Dort knackte Puma erstmals ...

