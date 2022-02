Berlin/Hanau (ots) -Preisverleihung am 21. März in Berlin / Neue Runde startet Ende MärzBerlin/Hanau, 24. Februar 2022 - Der "Deutsche Lehrerpreis - Unterricht innovativ" heißt ab sofort "Deutscher Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ". Damit wollen die Träger des Wettbewerbs, die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband, den Veränderungen in Gesellschaft und Sprache Rechnung tragen. "Wir wollen mit der Umbenennung in 'Lehrkräfte-Preis' explizit das gesamte Lehr-Personal auch sprachlich miteinbeziehen", betonen Dr. Beate Heraeus und Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende der beiden Träger.Der "Deutsche Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ" wird in drei Wettbewerbskategorien vergeben:- "Ausgezeichnete Lehrkräfte": Hier nominieren Schülerinnen und Schüler ihre Lehrkräfte.- "Unterricht innovativ": Hier reichen Lehrkräfte ihre Unterrichtskonzepte ein.- "Vorbildliche Schulleitung": Hier kann ein Kollegium die engagierte Schulleitung vorschlagen.Nach einer Gutachterphase entscheidet eine hochkarätig besetzte Jury, wer die Auszeichnungen erhält. Die Preisgelder des "Deutschen Lehrkräftepreises - Unterricht innovativ" sind zweckgebunden und sollen für Projekte im Unterricht verwendet werden. Alle Preisträgerinnen und Preisträger werden zudem Alumni eines Exzellenz-Netzwerks.Die Jury hat ihre Entscheidungen für die Wettbewerbsrunde 2021 mittlerweile getroffen. Die Preisverleihung findet in einer hybriden Form am 21. März 2022 in Berlin statt.Die Träger des Wettbewerbs "Deutscher Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ", der Deutsche Philologenverband und die Heraeus Bildungsstiftung, wollen mit der Auszeichnung die Leistungen von Lehrkräften, Lehrkräfte-Teams sowie Schulleitungen besonders würdigen und in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Förderpartner des Wettbewerbs sind der Cornelsen Verlag sowie die ZEIT Verlagsgruppe und "ZEIT für die Schule". Schirmherrin der Wettbewerbsrunde 2021 ist die Journalistin und Moderatorin Gundula Gause.---Die InitiativeDer "Deutsche Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ" geht auf eine gemeinsame Initiative des Deutschen Philologenverbands (DPhV) und der Vodafone Stiftung Deutschland aus dem Jahr 2008 zurück. Im Wettbewerb "Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ" wurden die beiden Konzepte "Unterricht innovativ", durchgeführt von 2003 bis 2008 vom Deutschen Philologenverband, dem Bundesverband der Deutschen Industrie und der Stiftung Industrieforschung, und "Pisagoras - Deutscher Lehrerpreis" miteinander verknüpft. Initiatorin von "Pisagoras" war Prof. Susanne Porsche. Seit 2020 sind die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband gemeinsame Träger des Wettbewerbs.Die Heraeus BildungsstiftungDie Heraeus Bildungsstiftung ist eine gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Hanau. Sie setzt sich seit über 55 Jahren für Bildungsthemen ein und konzentriert sich seit mehr als 20 Jahren auf Führungs- und Strategiefragen sowie Personal- und Organisationsentwicklung in Schulen. Die Stiftung vermittelt Schulleitungen und Lehrkräften Kompetenzen in Management-, Kommunikations- und Führungsfragen. Mit ihren bundesweiten Veranstaltungen unterstützt sie jährlich über 3.500 Schulleiter und Schulleiterinnen und Lehrkräfte in ihrer Arbeit. Seit 2017 wird sie vom Hessischen Kultusministerium mit der Qualifizierung für Schulleiter und Schulleiterinnen in Hessen (QSH) beauftragt, andere Bundesländer schlossen sich dem inzwischen an. Daneben fördert die Heraeus Bildungsstiftung mit interdisziplinären Dialog-Veranstaltungen den Gedankenaustausch zwischen Schule, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft und greift dabei aktuelle, bildungsrelevante Themen auf. Mehr Infos unter www.heraeus-bildungsstiftung.de.DerDeutsche Philologenverband (DPhV)Der Deutsche Philologenverband ist die Dachorganisation der Philologenverbände der Bundesländer. Die Mitglieder sind Lehrkräfte an Gymnasien und anderen Bildungseinrichtungen, die zum Abitur führen, sowie Lehrbeauftragte an den Hochschulen, vornehmlich in der Lehrerbildung. Der Verband wurde 1903 in Halle gegründet und organisiert zurzeit 90.000 Einzelmitglieder in 15 Landesverbänden. Er unterstützt die Zusammenarbeit mit Lehrerverbänden im In- und Ausland und ist Mitglied im "dbb beamtenbund und tarifunion" und im Deutschen Lehrerverband (DL). Verbandsziele sind die Mitarbeit an der Entwicklung des Bildungswesens auf der Grundlage einer sachgerechten Bildungspolitik, die Erhaltung des Gymnasiums als einheitliche Schulart und durchgängiger Bildungsgang in einem mehrgliedrigen Schulwesen in allen Bundesländern sowie die Förderung und Weiterentwicklung des Gymnasiums und anderer Bildungseinrichtungen, die zum Abitur führen. 