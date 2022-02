An den Börsen ist die Achterbahnfahrt in vollem Gange. Da ist es nicht einfach zu entscheiden, ob man nun Aktien kaufen sollte, oder vielleicht doch lieber abwartet, bis sich die Märkte wieder etwas beruhigt haben. Für mich gibt es aber eine Handvoll Aktien, die man in jeder Marktlage kaufen kann. Wenn der Kurs dann mal von der allgemeinen Stimmung am Markt mit in die Tiefe gerissen wird, umso besser. Dann kriegt man noch mehr für sein Geld. Eine dieser Aktien ist die Microsoft-Aktie (WKN: 870747). ...

