News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am 24.02.2022 mit Schockmoment: 14000 gebrochen, Gold und Erdöl steigen massiv, Aktien nun weiter unter Druck. DAX rutscht unter 14000 Meine DAX-Analyse am Morgen zeigt die brisante Situation nach den politischen Meldungen rund um die Ukraine auf. Wir sind in starken Impulsen gefangen und müssen uns erst einmal orientieren. Die Ereignisse sind höchst selten und können daher nicht als "Routine" behandelt ...

