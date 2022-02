LONDON (dpa-AFX) - Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine werden neue britische Sanktionen gegen Russland erwartet. Premierminister Boris Johnson, der sich "entsetzt über die furchtbaren Ereignisse" gezeigt hatte, wollte sich noch am Donnerstag in einer Ansprache an die Nation wenden. Am Abend (18.00 Uhr MEZ) wurde eine Erklärung des Regierungschefs im Parlament zu neuen Sanktionen gegen Moskau erwartet.

Johnson bezeichnete den Angriff Russlands als "Katastrophe für unseren Kontinent" und kündigte eine entschiedene Reaktion an. Er forderte zudem sobald wie möglich eine Dringlichkeitssitzung der Staats- und Regierungschefs der Nato.

Oppositionschef Keir Starmer von der Labour-Partei forderte "möglichst harte Sanktionen gegen alle, die mit Putin in Verbindung stehen".

Die bisher eingeleiteten Sanktionen Großbritanniens gegen fünf russische Banken und drei superreiche Putin-Vertraute wurden weithin als zu lasch kritisiert. Die militärische Eskalation des Konflikts dürfte Forderungen nach einem härteren Vorgehen gegen russische Oligarchen hervorrufen, die in Großbritannien Milliardenbeträge angelegt haben.

Außenstaatssekretär James Cleverly sagte der BBC, es werde sich um die größte und schwerwiegendste Verabschiedung wirtschaftlicher Sanktionen handeln, die Russland je gesehen habe./cmy/DP/eas