Berlin (ots) -Der Vorstand der in Gründung befindlichen Humanistischen Hochschule Berlin (HHB) hat den Münchner Philosophieprofessor Julian Nida-Rümelin zum Vorsitzenden des Hochschulrats berufen. "Wir freuen uns sehr, dass wir einen der renommiertesten Philosophen und Wissenschaftler in Deutschland für unsere entstehende Humanistische Hochschule gewinnen konnten", sagt Katrin Raczynski, Vorstand der HHB.Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2020 Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats und Kulturstaatsminister a.D."Professor Nida-Rümelin wird als Hochschulratsvorsitzender den vor uns liegenden Hochschul-Gründungs- und Wachstumsprozess begleiten. Seine große wissenschaftliche und strategische Expertise wird wertvolle Impulse für den Hochschulaufbau geben", sagt Katrin Raczynski.Im Juni 2021 hatte der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg die Unterlagen zur Gründung seiner Humanistischen Hochschule beim Berliner Senat eingereicht. Ende Januar dieses Jahres erfolgte die Anhörung beim Wissenschaftsrat. Nach erfolgter Zustimmung des Landes plant die erste Humanistische Hochschule in Deutschland ihren Gründungsbetrieb zum Wintersemester 2022/2023 aufzunehmen.Über den Humanistischen Verband Berlin-BrandenburgAls Weltanschauungsgemeinschaft vertritt der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg KdöR die Interessen religionsfreier Menschen und setzt sich für eine menschlichere Gesellschaft ein. Er unterstützt den Staat bei der Bildung und Erhaltung eines Wertekanons, indem er friedens-, rechts- und wertefördernd auftritt. In seinen Einrichtungen und Projekten bietet er Unterstützung unabhängig von Nationalität, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Weltanschauung. Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg hat jeweils rund 1.500 Mitarbeitende und Ehrenamtliche und ist einer der größten Sozial- und Bildungsträger in Berlin und Brandenburg.Pressekontakt:Uwe Doldereru.dolderer@hvd-bb.deOriginal-Content von: Humanistischer Verband Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161621/5155424