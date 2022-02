München (ots) -Die Europ Assistance Deutschland wird sich im Bereich Automotive zukünftig auf ihr Kerngeschäft, die europaweite Abwicklung von Mobilitätsleistungen fokussieren und hat daher den Bestand an Fahrzeuggarantien an ihren langjährigen Kooperationspartner und Garantieversicherer, Real Garant Versicherung AG, übertragen.Die beiden Unternehmen verbindet seit zehn Jahren eine Partnerschaft, die durch die Bestandsübernahme im Bereich der Mobilität noch weiter gefestigt wird. Die gemeinsamen Kunden können zukünftig von noch besserer Qualität und umfassenderen Produkten profitieren.Europ Assistance ist damit heute der exklusive Anbieter von Mobilitätleistungen von Real Garant auf dem deutschen Markt und hat im Gegenzug einen erfahrenen Partner im Fahrzeuggarantiegeschäft an seiner Seite.Daniel König, Director Sales Germany, Real Garant, sagt dazu: "Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns die Europ Assistance Deutschland bei dieser Kooperation entgegenbringt. Gemeinsam können wir unsere Stärken bündeln und unsere Partnerschaft weiter festigen."Tim Schmidt, CCO der Europ Assistance Deutschland, ergänzt: "Unsere bereits langjährig erfolgreiche Zusammenarbeit mit Real Garant erfährt mit diesem Schritt eine weitere Ausbaustufe zugunsten der beidseitigen Angebotsspezialisierung. Beide Parteien profitieren von neuen vertrieblichen Handlungsspielräumen, um mit komplementären Produktlösungen und maßgeschneiderten Leistungen einen gesteigerten Kundennutzen erlebbar zu machen".Über Real GarantSeit über 30 Jahren unterstützt die Real Garant den Autohandel mit einem umfangreichen Portfolio an Garantieversicherungen, Service-Produkten und dem Garantiemanagementsystem givit WMS. Unser Ziel ist es, unseren Partnern langfristig zu einer besseren Kundenbindung zu verhelfen - und das in ganz Europa. Über Standorte in Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien Italien und Ungarn bedient Real Garant 32 europäischen Länder und ist langjähriger Partner der größten Hersteller, Importeure und Autohäuser. Seit 2007 gehört die Real Garant Versicherung AG zu den Tochterunternehmen der Zürich Gruppe in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.realgarant.comÜber Europ AssistanceDie Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "You live, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- und Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen in Deutschland und weltweit.Pressekontakt:Nina SieslackHead of CommunicationEurop Assistance Services GmbHAdenauerring 9D-81737 MünchenTel.: +49 (0)89 55 987 625E-Mail: presse@europ-assistance.dehttp://www.europ-assistance.deOriginal-Content von: Europ Assistance Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52259/5155444