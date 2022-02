Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat am Donnerstag die Aktienmärkte in die Knie gezwungen. Der DAX fällt am Mittag auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Anlagen flüchten in Gold und deutsche Staatsanleihen, die in Krisenzeiten als sicher gelten. Auch Rüstungs-Aktien sind aktuell gefragt.Bei den Gefechten in der Ukraine sind nach Angaben der ostukrainischen Separatisten auch Kämpfer aus ihren Reihen getötet worden. Es gebe Tote und Verletzte unter den Streitkräften, aber auch ...

