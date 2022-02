Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Das OPPO Find X5 Pro revolutioniert die Videografie mit 4K Ultra Night Video Powered by MariSilicon X Imaging NPUOPPO hat heute seine hochmoderne neue Flaggschiff-Serie Find X5 vorgestellt, die neue Maßstäbe in Sachen Smartphone-Bildgebung und Premium-Design setzt. Die neue Serie ist vollgepackt mit branchenführenden Funktionen, die es den Verbrauchern ermöglichen, ihr wahres Ich zu zeigen und ihre Individualität nach ihren Vorstellungen auszudrücken. Die Find X5 Serie rühmt sich einer futuristischen Ästhetik, die eine klare, moderne Raffinesse und weltweit einzigartige Bildgebungserfahrungen bietet, einschließlich einer speziellen, von OPPO entwickelten Neural Processing Unit, MariSilicon X, die die größte Herausforderung der Smartphone-Videoaufnahme meistert - die Nachtaufnahme. Ergänzt durch ein unvergleichliches Dual-Flaggschiff-Kamerasystem IMX766, unvergleichliche Leistung, ultraschnelle 5G-Konnektivität und die unglaubliche SUPERVOOC TM Flash Charging-Technologie."Die Find X5-Serie hebt die Find X-Serie auf eine ganz neue Ebene der Schönheit - sowohl ästhetisch als auch in Bezug auf die Fähigkeiten, indem sie die Grenzen der mobilen Erfahrung in Bezug auf Design, Bildgebung, Akkutechnologie und Leistung neu definiert. Es baut auf der Kern-DNA auf, die die Find X3-Serie zu einem Hit bei Verbrauchern und Kritikern gleichermaßen gemacht hat", sagt William Liu, President of Global Marketing bei OPPO.4K-Ultra-Nachtvideo und fesselnde FotografieNachtvideos stellen eine große Herausforderung für Smartphones dar. Deshalb hat OPPO eine spezielle Bildgebungs-NPU, MariSilicon X, entwickelt, um die Nacht zum Leben zu erwecken, ohne die Farben zu beeinträchtigen.Basierend auf einem 6-Nanometer-Prozess, der für eine erstklassige Bildgebungsleistung entwickelt wurde, verfügt das MariSilicon X über die leistungsstärkste KI-Rechenleistung, die heute verfügbar ist. Das Ergebnis ist eine vierfache Verbesserung der wahrgenommenen Videoauflösung bei Nacht, weniger Körnung und eine überragende Farbwiedergabe. Damit ist 4K Ultra Night Video zum ersten Mal auf einem Android-Smartphone möglich, wobei jedes Bild so sauber ist wie ein Standfoto.Das MariSilicon X von OPPO ist nur ein Schlüsselelement des fortschrittlichen Bildgebungssystems des Find X5 Pro. Sowohl die Weitwinkel- als auch die Ultraweitwinkel-Kamera verfügen über die fortschrittlichen 50-MP-IMX766-Flaggschiff-Sensoren von Sony mit einer Sensorgröße von 1/1,56 Zoll und einer Pixelgröße von 2um nach dem Binning.Die Weitwinkelkamera verfügt außerdem über ein neuartiges Fünf-Achsen-OIS-System, das mit jedem Einsatz besser wird, um Verwacklungen auszugleichen, Rauschen zu reduzieren und Szenen zu schärfen.Mit überragenden 4K-Ultra-Night-Videoaufnahmen über Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkameras bietet die Find X5 Serie die beste Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Bildqualität sowohl für Fotos als auch für Videos in der Branche.Darüber hinaus verfügt das Find X5 Pro über eine verbesserte Frontkamera, die dank der MariSilicon X Imaging NPU mit 32 Megapixeln Details in brillanter Klarheit aufnimmt. Dies ermöglicht einen größeren Dynamikbereich und naturgetreue Texturen, die Selfies zum Hingucker machen. Außerdem wird AON - Always ON - aktiviert, damit Ihr Bildschirm weiß, wann er beleuchtet bleiben soll, und Sie können mit Luftgesten durch Apps navigieren.Um OPPOs Vision von professionellen Kameraerlebnissen weiter zu verwirklichen, ist die Find X5-Serie die erste OPPO-Smartphone-Serie, die die beste Software von Hasselblad - Hasselblad Camera for Mobile - enthält, um die schönen und natürlichen Farben Ihrer Fotos zu verbessern und zu verfeinern.Futuristisches Design mit hochwertigem Look and FeelDas Find X5 Pro baut auf den Design-Innovationen der Find X-Serie auf und verfügt über ein von Raumschiffen inspiriertes, gewölbtes Gehäuse, für das nur hochwertigste Materialien verwendet werden. Die ultraharte, echte Keramikrückseite des Find X5 Pro ist in den Farben Ceramic White und Glaze Black erhältlich und spiegelt die klare, moderne Raffinesse des Modells wider. Die nahtlose Keramikrückseite vereint Schönheit und Langlebigkeit. Ihre Herstellung dauert mehr als 168 Stunden und ist natürlich spritzwasser- und staubgeschützt (IP68).Das Display des Find X5 Pro ist mit seinem 6,7 Zoll großen, ultraklaren, gebogenen AMOLED-Bildschirm ebenso beeindruckend. Mit einer WQHD+-Auflösung und einer 100-prozentigen P3-Farbraumabdeckung zeigt der 10-Bit-Bildschirm des Find X5 Pro mehr als 1 Milliarde Farben an und erzeugt so sanfte Tonwert- und Farbabstufungen, die selbst die subtilsten Farbverschiebungen in ihrer ganzen Tiefe und Bandbreite darstellen.Das Find X5 Pro steigert außerdem die Display-Leistung mit der ersten Multi-Helligkeits-Farbkalibrierung seiner Art, die für konsistente Farben sorgt, egal ob Sie bei schwachem Kunstlicht oder unter einem hellen Sommerhimmel auf das Display schauen.Das bisher leistungsstärkste OPPO-FlaggschiffDas Find X5 Pro ist mit dem Multicore-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 der neuesten Generation ausgestattet, der selbst die anspruchsvollsten Spiele und Anwendungen bewältigt.OPPO hat seine Anstrengungen verdoppelt, die Akkulaufzeit des Find X5 Pro zu verlängern und die Energieverwaltung zu optimieren. Der große 5.000-mAh-Doppelzellen-Akku bietet eine Kapazitätssteigerung von mehr als 11% gegenüber dem Find X3 Pro, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr Handy immer einsatzbereit ist, wenn Sie es brauchen.Mit der Unterstützung der verbesserten 80W SUPERVOOC TM Flash-Ladetechnologie kann das Find X5 Pro in nur 12 Minuten von fast leer auf 50 Prozent aufgeladen werden, und mit 50W AIRVOOC TM kann es in nur 47 Minuten kabellos auf 100 Prozent aufgeladen werden.ColorOS 12.1: Intelligent und sicherOPPOs menschenzentrierte Benutzeroberfläche ColorOS 12.1 ist das schönste, intuitivste und persönlichste Erlebnis aller Zeiten. In Kombination mit dem Google-Betriebssystem Android 12 bietet es unglaubliche Erlebnisse und erstklassige Datenschutzfunktionen, während der volle Zugriff auf den Google Play Store und seine mehr als 3 Millionen Apps erhalten bleibt.Vorstellung des OPPO Find X5 und Find X5 LiteDas OPPO Find X5 und das Find X5 Lite gehören ebenfalls zur Find X5 Serie und bieten einem breiten Publikum leistungsstarke Leistung und atemberaubendes Design.Das Find X5 hat ein dezentes, aber dennoch sehr hochwertiges Finish mit mattiertem Glas und einem gegen Fingerabdrücke resistenten Gehäuse. Erhältlich in Schwarz oder Weiß, erzeugt die feine Maserung dieser zu 90% gefrosteten Textur einen wunderschönen, fast seidigen Glanz, der mit dem Licht spielt und sich unglaublich gut in der Hand anfühlt.Das Find X5 verfügt außerdem über das herausragende Dual-IMX766-Kamerasystem, das von der MariSilicon X Imaging NPU angetrieben wird, ein 6,5-Zoll-Display mit 120 Hz und Milliarden Farben, Unterstützung für das kabellose Aufladen mit 80 W SUPERVOOC TM, 30 W AIRVOOC TM und vieles mehr.Mit dem Find X5 Lite können Nutzer dank der hervorragenden Kamerakonfiguration und der KI-optimierten Bildgebungsfunktionen ihr authentisches Selbst durch professionelle Porträts zum Ausdruck bringen. Das Find X5 Lite ist ein Porträtspezialist, der mit Funktionen wie Porträtmodus, Bokeh Flare Portrait Video und mehr DSLR-ähnliche Porträts aufnehmen kann.Informationen zu OPPOOPPO ist eine weltweit führende Marke für Smart Devices. Seit der Einführung seines ersten Mobiltelefons - "Smiley Face" - im Jahr 2008 ist OPPO unermüdlich auf der Suche nach der perfekten Synergie von ästhetischer Zufriedenheit und innovativer Technologie. Heute bietet OPPO eine breite Palette von Smart Devices an, allen voran die Serien Find X und Reno. Neben den Geräten bietet OPPO seinen Nutzern das ColorOS und Internetdienste wie OPPO Cloud und OPPO+. OPPO ist in mehr als 50 Ländern und Regionen vertreten und beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter, die sich für ein besseres Leben der Kunden auf der ganzen Welt einsetzen.Kontakt:Jiatong LiTel: +49 15238850933E jiatong.li@oppo.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1751601/Image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1750991/Image_2.jpgOriginal-Content von: OPPO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135490/5155471