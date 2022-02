Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Haemato AG

Unternehmen: Haemato AG

ISIN: DE000A289VV1



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 24.02.2022

Kursziel: EUR50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 Sept 2019

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 50,00.

Zusammenfassung:

Haemato hat ihr Medizinprodukte-Portfolio um ein zweites Point-of-Care-Testgerät erweitert. Im Januar begann das Unternehmen mit dem Verkauf eines hochwertigen PCR Point-of-Care (PoC) Geräts, das Proben vor Ort verarbeiten und innerhalb von 45 Minuten Ergebnisse liefern kann. Jetzt bringt das Unternehmen das Mini Dock, eine kostengünstige Alternative zu den teuren PCR-Geräten, auf den Markt. Das Mini Dock ähnelt in Größe und Gewicht einem Smartphone, während die Spezifität mit PCR-Tests vergleichbar ist. Haemato möchte in die Diagnostiktechnologie vordringen, und wir halten das Mini Dock für eine vielversprechende Ergänzung des Portfolios mit gutem Umsatzpotenzial. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR50.



First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 50.00 price target.

First Berlin contact Gaurav Tiwari directly (g.tiwari@firstberlin.com).

Abstract:

Haemato added a second point-of-care testing device to its med-tech portfolio. In January, the company began selling a high-end PCR point-of-care (PoC) instrument that can process samples on-site and deliver results within 45 minutes. Now the company will market the Mini Dock, a cost-effective alternative to expensive PCR equipment. The Mini Dock is similar to a smartphone in terms of size and weight, while specificity is comparable to PCR testing. Haemato wants to make inroads into diagnostics technology, and we think the Mini Dock is a promising portfolio addition that offers with good uptake potential. We remain Buy-rated on Haemato with an unchanged EUR50 target price.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



