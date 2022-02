NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola nach Jahreszahlen von 14,00 auf 13,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger habe sich gut geschlagen und auf bereinigter Basis die Konsensschätzungen knapp übertroffen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei ein guter Ausgangspunkt für den Kapitalmarkttag am 22. März. Gandolfi senkte indes seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2025, unter anderem wegen höherer Kosten und Abschreibungen./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 14:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

