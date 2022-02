Die Deutsche TelekomDTEGn.DE will dank guter Geschäfte auf beiden Seiten des Atlantiks ihren Gewinn weiter ausbauen. "Für 2022 legen wir die Latte noch mal ein Stück höher", sagte Firmenchef Tim Höttges, dessen Vertrag erst kürzlich vorzeitig um fünf Jahre verlängert wurde, am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz. Demnach strebt der Dax-Konzern ein bereinigtes Betriebsergebnis nach Leasingaufwendungen (Ebitda) von 36,5 Milliarden Euro an. Auf ...

