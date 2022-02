Die Warnungen an Russland Staatschef Vladimir Putin vor einer Eskalation im Ukraine-Konflikt haben nichts genutzt, nun ist es amtlich: Der Krieg hat begonnen. Während DAX und Co massiv verlieren, kann der Goldpreis als Krisenwährung knapp zwei Prozent zulegen. Diesem Trend folgt der Best of Goldminer Index. Der Index ist Anfang Juli 2016 aufgelegt worden worden. Er setzt sich aktuell aus zehn Goldminenaktien zusammen. Größte Indexgewichtung und Zugpferd des Index ist aktuell Barrick Gold. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...