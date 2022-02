Der Markt für Stecker-Solargeräte in Deutschland ist schon jetzt deutlich größer als bisher gedacht. Das geht aus einer Umfrage unter den Herstellern hervor. Das Marktforschungsunternehmen EUPD Research hat die Umfrage im Auftrag der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) und der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die Ergebnisse erlauben erstmals eine Hochrechnung des Marktvolumens für Stecker-Solargeräte in Deutschland. Allein in den Jahren 2020 und 2021 wurden ...

