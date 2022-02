Der Feststoffbatterie-Spezialist und Volkswagen-Partner QuantumScape expandiert in den asiatisch-pazifischen Raum und hat hierfür die Eröffnung einer Niederlassung im japanischen Kyoto angekündigt. Der neue Standort wird über ein F&E-Labor verfügen, das noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll. Welche Arbeiten und Entwicklungen konkret an dem neuen Standort erfolgen sollen, geht aus der Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...