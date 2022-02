Alibaba hat soeben seine Quartalszahlen veröffentlicht. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal verfehlt mit 242,6 Milliarden Yuan die Erwartungen (244,9 Milliarden Yuan, rund 38,7 Milliarden Dollar). Der bereinigte Gewinn je Aktie (ADS) liegt mit 16,9 Yuan aber über den Schätzungen der Analysten (16,1 Yuan). Der Kurs der Alibaba-Aktie war bereits in den vergangenen Tagen deutlich gefallen - und heute Morgen angesichts der Ukraine-Krise auf eine neues Korrekturtief abgerutscht.Mehr in Kürze an dieser ...

