Bonn (ots) -Aufgrund der aktuellen Ereignisse nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ändert phoenix sein laufendes Programm wie folgt:Seit 8:30 Live-Sondersendung zum Krieg in der UkraineMit Reaktionen der Bundesregierung, der NATO, der EU und zu Russlands Angriff auf Ukraine18:30 Uhr Live-Sonderausgabe phoenix runde zum Angriff Russlands auf die Ukraine20.00 Uhr Tagesschau mit Gebärde20.15 Uhr Dokumentation: Erbe einer Weltmacht - Geopolitik auf den Trümmern der Sowjetunion21.30 Uhr Dokumentation: Glück oder Unglück? - Das Ende der Sowjetunion vor 30 Jahren21.45 Uhr heute-journal mit Gebärde22.30 Uhr phoenix runde live: Putin greift an - Was wird aus der Ukraine?23.15 Uhr Live-Sondersendung zur aktuellen Lage nach Russlands Angriff auf die UkrainePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5155563