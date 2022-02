Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die jüngste Entwicklung in der Ukraine-Krise ist das beherrschende Thema heute an den Märkten. Auch die Devisenbörse ist betroffen. Der russische Rubel bricht drastisch ein. Devisenexperte Jürgen Meyer von JM Market Research hat eine klare Meinung. Anleger sollten um den Rubel einen ähnlich weiten Bogen machen wie um die türkische Lira. Trotzdem gebe es Währungen, auf Anleger aktuell setzen könnten. Gleichzeitig rechnet Meyer mit einer Beschleunigung der Inflation. Deswegen sieht der Experte die EZB mit Präsidentin Lagarde in der Pflicht.