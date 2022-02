(shareribs.com) Peking 24.02.2022 - Einem Bericht der CPIA zufolge, dürften die Produktionskapazitäten für Photovoltaik-Produkte in den nächsten Jahren in China massiv steigern. Der wichtigste Exportmarkt ist Europa. Wie die China Photovoltaik Industry Association mitteilte, dürften die Produktionskapazitäten für PV-Produkte in China in den Jahren 2022 bis 2025 um 83 bis 99 GW ausgeweitet werden. ...

