VANCOUVER/KÖLN (dpa-AFX) - Lanxess und sein Partner kommen bei einem Projekt in den USA zur Produktion des für die Elektromobilität wichtigen Rohstoffs Lithium voran. Nach 20-monatigem Testbetrieb einer Pilotanlage wird Standard Lithium eine Studie zur Bewertung eines möglichen Baus einer industriellen Produktionsanlage für Lithiumcarbonat am Lanxess-Standort in El Dorado (Arkansas/USA) durchführen, wie der Kölner MDax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Die endgültigen Ergebnisse würden im vierten Quartal 2022 erwartet.

Nach der Studie könnte Standard Lithium dann auf eigene Kosten eine Anlage zur Produktion von Lithiumcarbonat in Batteriequalität an einem der drei Lanxess-Werke in El Dorado errichten. Dabei trage Lanxess kein Investitionsrisiko, habe aber die Möglichkeit, batteriefähiges Lithiumcarbonat von Standard Lithium zu einem Vorzugspreis zu erwerben. Zudem könne ein Anteil von 49 Prozent an der Projektgesellschaft erworben werden.

Die Kölner waren vergangenes Jahr bei Standard Lithium als Anteilseigner eingestiegen. Ein 2019 gegebener Kredit von Lanxess war in diesem Zuge in knapp 6,3 Millionen Aktien sowie gut 3,1 Millionen Optionen für weitere Papiere gewandelt worden. Damit kam Lanxess zum damaligen Zeitpunkt auf eine Beteiligung von rund 5 Prozent./mis/mne/stk